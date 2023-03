Buco nei conti di Vacchi: indagati 

Mister Enjoy (per ora) vince su tutta la linea: nella guerra scoppiata in casa, Gianluca Vacchi, mette a segno due colpi di non poco conto. Si parla del filone gallurese della saga delle governanti in rivolta, che vede impegnati pm e giudici a Bologna, ma anche a Tempio. E proprio i pm sardi hanno firmato una richiesta di rinvio a giudizio a carico di due collaboratori storici di Vacchi, Pietro Oliva e Stefania Schirru. La coppia (lui di San Pantaleo, lei del Sud Sardegna) ha lavorato decenni con il ricchissimo rampollo della famiglia Vacchi (fondatori di una multinazionale del packaging da venti miliardi di euro). I due sono accusati di appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Il buco nei conti

Secondo la pm Nadia La Femina, sarebbero responsabili di un ammanco superiore al mezzo milione di euro, soldi spariti dai conti di Gianluca Vacchi, imprenditore, dj e influencer con milioni di follower (famosissimo per i balletti su Instagram e TikTok). I fatti sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2020. L’indagine è nata da una denuncia di Vacchi ed è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna e di Olbia. I finanzieri galluresi, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, hanno sentito più volte gli indagati, Pietro Oliva e Stefania Schirru hanno sempre respinto tutte le accuse della Procura di Tempio. Anzi, sono loro a ritenersi vittime di Mister Enjoy. A Bologna è in corso una causa civile promossa dalla coppia, un’azione finalizzata ad ottenere un risarcimento da centinaia di migliaia di euro. Un procedimento ancora in corso e ancora da definire. Come quello che vede una colf filippina contro Vacchi sempre per presunti mancati pagamenti di prestazioni lavorative, la donna (smentita dai colleghi) ha accusato l’imprenditore (con residenza da 15 ettari a Bologna e ville a Miami e Porto Cervo) di averla maltrattata costringendola a ballare nei suoi show sui social. Una vera guerra in casa, ma Vacchi, almeno a Tempio, sembra ottenere ragione dai magistrati. In questa primissima fase delle indagini penali, l’imprenditore ha anche portato a casa un altro provvedimento a suo favore.

Nessuna calunnia

Stefania Schirru e il marito Pietro Oliva, assistiti dagli avvocati Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano, non solo si ritengono innocenti, ma si considerano le vere vittime di questa vicenda (iniziata con il licenziamento di diversi dipendenti di Vacchi) e a loro volta hanno presentato delle denunce. Ritengono di essere stati calunniati dall’imprenditore di Bologna, che li avrebbe accusati anche di avere preso degli oggetti di valore (a quanto pare degli orologi) dalla sua villa. La coppia sarda (che per anni ha goduto della totale fiducia di Mister Enjoy) è indignata per le denunce presentate dal datore di lavoro. La Procura di Tempio, però, ha chiesto l’archiviazione di una prima indagine a carico di Vacchi, accusato di calunnia. Non è esclusa l’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte degli avvocati Putzolu e Pisano (che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni). E intanto il re dei balletti su TikTok, nella guerra delle governanti è avanti di due punti.