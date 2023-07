Buco nei conti della Ge.Na? Inchiesta aperta 

La vertenza sindacale è in corso da tempo, ma adesso a Sassari scoppia il caso dell’Opera Gesù Nazareno (Ge. Na.), il centro di riabilitazione per persone con patologie psichiche e dell’autismo. Stando a indiscrezioni gli attuali amministratori hanno scoperto un “buco” nei conti che ammonterebbe ad almeno un milione di euro. La vicenda è oggetto di una indagine della Procura di Sassari, coperta da riserbo, ma le verifiche dei manager di Ge. Na. avrebbero già portato le conferme definitive dell’ammanco nei conti e un dipendente è stato allontanato qualche mese fa dalla struttura, in attesa di ulteriori provvedimenti della magistratura. I nuovi amministratori, insediati da diversi mesi, hanno individuato delle anomalie contabili che riguardano, tra le altre cose, il sistema di conteggio degli stipendi dei cento dipendenti e la preparazione delle buste paga. In pratica per ciascuno dei salari sarebbe stata aggiunta una somma che però non finiva nelle tasche dei lavoratori. Una situazione che, va precisato, non chiama in causa i precedenti amministratori ma alcuni collaboratori della Ge. Na., segnalati alla magistratura. L’avvocato Alberto Sechi, che assiste l’Opera, contatto ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni o anticipare le iniziative della società sassarese. I sindacati stanno tutelando in tutti i modi i dipendenti della Ge. Na, di recente hanno avuto un incontro con l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria. Il problema sono le tariffe delle prestazini garantite dall’Opera Gesù Nazareno in convenzione con il sistema sanitario pubblico. Ma ora spunta anche il presunto buco nei conti.

