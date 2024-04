Buco nei conti, condanna a 7 anni  

Sette anni di reclusione, interdizione legale e confisca del patrimonio: la sentenza del Tribunale di Tempio ha chiuso, ieri mattina, il processo di primo grado per il caso dell’Ufficio postale di Luogosanto. La ex direttrice del piccolo presidio di Poste Italiane, Elena Altobelli, 56 anni, cagliaritana, è stata condannata per il maxi ammanco da quasi un milione di euro. I giudici (collegio presieduto da Caterina Interlandi) hanno ritenuto valida l’impostazione del pm Mauro Lavra. Altobelli, licenziata da Poste Italiane, nel novembre del 2016 era stata arrestata dai Carabinieri. La donna è stata riconosciuta responsabile di una serie di operazioni, ai danni di numerosi clienti, dal 2002 al 2016 Il Tribunale di Tempio ha dichiarato estinto per prescrizione un cospicuo numero di fatti contestati, il reato ipotizzato più grave è quello di truffa.

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Luogosanto e della Compagnia di Tempio, insieme alla Guardia di Finanza, hanno fatto emergere lo stratagemma utilizzato per incassare buoni postali, all'insaputa di decine di clienti, convinti di avere ancora i titoli. La vittima si presentava nell’ufficio diretto da Altobelli alla data di scadenza di un buono postale e ne usciva convinta di averlo rinnovato, con tanto di ricevuta (falsa). Invece il buono veniva messo all’incasso. Gli investigatori individuarono anche trasferimenti di denaro, attraverso carte prepagate, per decine di migliaia di euro. In alcuni casi i beneficiari erano persone vicine alla ex direttrice. Altobelli avrebbe utilizzato il denaro per acquisti online, una attività quasi compulsiva. Il difensore, l’avvocato Massimo Puddu, ha evidenziato le problematiche certificate, ma per i giudici la donna è capace di intendere e di volere.

