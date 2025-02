Buco al Tecnocasic, sui Comuni l’ombra della stangata Tari 

Dovrebbe bruciare rifiuti. Finora ha incenerito poca immondizia e tanti, troppi, soldi pubblici. Milioni ogni anno. Ma nelle casse del Cacip, consorzio industriale di Macchiareddu, non ci sono più soldi per appianare le perdite causate dall’operazione (finora non riuscita) di revamping del termovalorizzatore del Tecnocasic, sua controllata. Risultato? A tappare il buco sono chiamati i Comuni consorziati. Che a loro volta, visto che lo smaltimento deve essere interamente coperto dagli introiti della Tari, sarebbero costretti ad aumentare la tassa sui rifiuti. A meno di un intervento della Regione, che comunque userebbe soldi dei sardi. L’ipotesi dell’incremento delle tariffe, con la descrizione di tutte le difficoltà, è riportata nei documenti finanziari del Cacip di recente votati dall’assemblea con la bocciatura dei sindaci di Uta (Giacomo Porcu), Elmas (Maria Laura Orrù) e Massimo Zedda. Il primo cittadino di Cagliari, nell’esprimere voto contrario, ha fatto mettere a verbale una dichiarazione che stronca il bilancio e solleva pesanti rilievi. Mentre Orrù, che è anche consigliera regionale di Avs, ha depositato un’interrogazione e parla di «grave situazione aziendale». Che rischia di esplodere.

Il revamping

Il Cacip è il consorzio industriale del quale fanno parte numerosi Comuni, la Camera di commercio e altri enti. Controlla al 100% il Tecnocasic che si occupa di varie linee di smaltimento dei rifiuti. Tra queste c’è il termovalorizzatore per i solidi urbani, che ha tre forni. Tutti obsoleti. Per questo nel settembre 2020, con un appalto di circa 60 milioni, sono stati affidati i lavori di modernizzazione. Tempo previsto: 4 anni. Invece sono ancora in corso, sono stati spesi oltre 30 milioni ma la fine è lontana, mentre uno dei forni, il B, viene tenuto attivo (più o meno) con continui interventi di riparazione. Intanto nel 2023, ultimo dato disponibile, l’impianto ha fatto registrare una «percentuale di giorni di marcia del 28% della potenzialità complessiva». Gli “extracosti”, così sono definiti, si sono gonfiati. A coprirli ci ha pensato il controllante Cacip, che per lo stesso anno (2023) ha versato 4.267.073 euro. Quelli per gli anni successivi saranno simili: ingenti e non ancora quantificati. Il Cacip scrive che finora ha fatto fronte alle spese in più grazie agli incassi derivati dalla vendita di terreni. Ma questa risorsa non c'è più. Quindi «tali diseconomie non potranno protrarsi a lungo e in ogni caso, le risorse per far fronte ai costi di smaltimento dei rifiuti urbani (...) devono essere sempre ricercate e individuate all’interno del sistema di smaltimento urbano a mezzo fatturati ordinari a tariffe adeguate». Che finiscono nella Tari. Le eventuali perdite «eroso il patrimonio netto consortile, rimarrebbero a carico dei soli enti consorziati». Come i Comuni.

Il caso in Consiglio

A sollevare in problema in Consiglio regionale è stata Maria Laura Orrù: «Da almeno cinque anni il Tecnocasic riesce ad appianare il deficit grazie al supporto economico del Cacip e dei contributi regionali per azienda energivora», scrive. Per affrontare la situazione drammatica, aggiunge, bisogna «intervenire tempestivamente». Orrù chiede come intende intervenire l’assessorato regionale all’Industria. Il Tecnocasic inghiotte soldi, i rifiuti solidi finiscono in discariche ormai quasi sature. A breve non si saprà dove metterli. Che dice il Cacip? Interpellato, ha preferito non ascoltare nemmeno le domande.

