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Sardinia Trail.
13 maggio 2026 alle 00:26

Buck dominatore, pokerissimo Majer 

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C’è un nuovo re di Sardegna ma la regina è sempre la stessa. Al 13° Sardinia Trail, gara di corsa estrema conclusa a Ulassai dopo tre tappe nell’Ogliastra più panoramica e selvaggia, Ewa Majer si è imposta per la quinta volta in carriera, mentre Stefan Buck ha portato il suo primo trofeo maschile verso i Paesi Bassi.

La polacca ha lasciato sfogare la rivale più qualificata, la francese Tiphaine Germain, nella prima tappa a Cardedu, poi a Desulo l’ha sorpassata e a Ulassai ha completato l’opera, imponendosi per appena tre minuti che, su cento chilometri così selettivi è un battito di ciglia. Sul podio anche la britannica Michelel Attridge. Deve abdicare, tra gli uomini, il campione uscente, lo slovacco Pavol Porubcan, quarto alle spalle del giovane di Rotterdam, dell’italiano Rigoni e del francese Maillard. Ha organizzato GLEsport. ( c.a.m. )

Classifiche finali. Maschile : 1. Stefan Buck (Ola) in 9.16’54”, 2. Mirko Rigoni (Ita) a 17’38”, 3. Jonathan Maillard (Fra) a 29’45”, 4. Pavol Porubcan (Svk) a 32’45”, 5. Elias Hoffmann (Ger) a 37’55”. Femminile : 1. Ewa Majer (Pol) in 10.52’25”, 2. Tiphaine Germain (Fra) a 3’06 ”, 3. Michelle Attridge (Gbr) a 45’38 ”, 4. Magda Novakova (Cec) a 1.27’22 ”, 5. Roberta Dalmonego (Ita) a 1.49’30 ”.

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