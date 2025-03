Buchi in organico, bagarre in Aula 

«La situazione del personale e dei servizi al cittadino è disastrosa, e la colpa è vostra perché non avete fatto nulla per evitarlo», è l’attacco sferrato in Aula dai capigruppo di minoranza, Gigi Piano e Carlo Pahler, all’esecutivo del sindaco di Serramanna Gabriele Littera. La replica è arrivata seduta stante: «La situazione attuale arriva da 15 anni fa, abbiamo ereditato un pianta organica formata da molte persone prossime alla pensione. Così si è arrivati alla situazione che conosciamo». La questione dell’organico ridotto all’osso ha fatto volare gli stracci nella seduta del Consiglio comunale convocato per l’approvazione del bilancio consolidato.

Pronti via: nemmeno il tempo degli auguri (bipartisan) per gli ingressi in Giunta e Consiglio, e i ringraziamenti a chi ha lasciato (Moralvia Montis, ex vice sindaca, che si è dimessa polemicamente, e la consigliera Veronica Medda che ha lasciato per motivi di lavoro) e scoppia la bagarre. «Vi do una rapida informazione su quanto avvenuto nelle ultime settimane: i dipendenti comunali hanno deliberato di indire lo stato di agitazione – ha detto il sindaco Littera, che ha parlato – dei carichi di lavoro eccessivi e dello stress patito dai dipendenti in organico».

Gigi Piano (gruppo Più Serramanna) ha rovesciato un carico di accuse pesanti al sindaco: «Siamo molto preoccupati, occorre nuovo personale, non avete fatto nulla e lo dicono le motivazioni alla base dello stato di agitazione dei dipendenti. Oggi, da parte vostra, mi aspettavo risposte rassicuranti. Invece, nulla. Non si possono vedere uffici chiusi per settimane, col risultato che le carte d’identità si vanno a fare fuori: questa è un’umiliazione che si doveva evitare», ha detto il consigliere dem. «Sindaco – ha incalzato Carlo Pahler (Serramanna Futura) – lei ha proseguito con la concessione dei nullaosta ai dipendenti per trasferimenti ad altri enti in mobilità. “Io non trattengo nessuno”: ha sempre detto. Ora ci si trova con pochi dipendenti e cosa sta facendo? Lo sa che qualcuno era pronto a dimettersi pur di non restare a Serramanna?».

Un problema che Littera ha cercato di inquadrare: «Non vi limitate a fare una riflessione su cosa non si è fatto negli ultimi due anni, pensate a cosa non si è fatto negli ultimi 15 anni. Servirebbe a contestualizzare». Ed è di una settimana fa la delibera che «sospende la concessione di nullaosta al trasferimento presso altri enti, a qualunque titolo e per qualsiasi durata, dei dipendenti in servizio». Ad arginare il problema le nuove assunzioni in procinto di essere perfezionate. «Non neghiamo le difficoltà legate all’esiguità del personale, ma abbiamo otto assunzioni in programma. È una prima risposta, e altre due ce ne saranno col nuovo Piano integrato di attività e organizzazione», ha continuato Littera. Sul caso dello stato di agitazione del personale interviene anche Elena Fadda, nuova assessora al Personale. «Inizio l’incarico con qualche preoccupazione. Manca personale in tutte le aree e per questo abbiamo in corso interlocuzioni con tutti i dipendenti e i capi area. Abbiamo le assunzioni in programma ma queste non avvengono in due giorni, ci vuole tempo».

