Buchel affossa la Torres 

Spal (3-4-3) : Galeotti; Nador, Bassoli, Bruscagin; Calapai, Zammarini, Radrezza (17’ st Buchel), Mignanelli; Rao, Antenucci, D’Orazio (46’ st El Kaddouri). In panchina Melgrati, Meneghetti, El Kaddouri, Polito, Boccia, Contè, Cecchinato, Angeletti, Roda, Tarolli, Andreoli. Allenatore Dossena.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani (42’ st Masala); Zecca (30’ st Zambataro), Giorico (42’ st Goglino), Mastinu, Liviero (42’ st Guiebre); Varela, Fischnaller, Scotto (30’ st Nanni). In panchina Petriccione, Mercadante, Brentan, Cocolo, Idda, Casini. Allenatore Greco.

Arbitro : Mucera di Palermo.

Rete : secondo tempo 35’ Buchel.

Note : ammoniti Giorico, Nador, Antenucci, Zambataro, Bassoli, Goglino. Recupero 1' pt-4' st.

Ferrara. La Torres si è smarrita e le ambizioni di promozione diretta subiscono un colpo durissimo. Poco fortunata ma anche poco incisiva in zona gol, in ritardo nei cambi dalla panchina e nei cambi di marcia, la squadra sassarese perde la seconda gara di fila, la prima in trasferta. A Ferrara finisce 1-0 per la Spal, che fa pochissimo per vincere e ringrazia le parate di Galeotti ma soprattutto la sciocchezza di Zambataro, che qualche minuto dopo il suo ingresso in campo gestisce male l’uscita dalla propria trequarti: smanaccia D’Orazio, si prende il giallo e crea una punizione per i padroni di casa da ottima posizione. Batte Bucher del Lichteinstein (in campo è appena entrato pure il sanmarinese Nanni), e siccome la iella ha un senso perverso dell’umorismo, la punizione viene deviata da Mastinu, inganna Zaccagno e finisce angolatissima a destra.

Squadra spuntata

Certo, non solo sfortuna ma anche una Torres che a dispetto del possesso palla non è altrettanto pericolosa. Ha creato sicuramente più della Spal: nel primo tempo con Fischnaller (8’ e 23’), che però ha trovato le risposte del portiere; nella ripresa ci hanno provato Zecca (ottima uscita di Galeotti) e Scotto al 63’, ma il portiere ha respinto. In altre opportunità la densità dentro l’area dei ferraresi ha murato i tiri o i cross.

Un punto in tre gare significa crisi di risultati. Non di gioco, anche se non c’è la brillantezza mostrata in molte sfide, specie nella ripresa, quando la Torres riusciva a ribaltare le partite e faceva sempre gol. Va anche rimarcato che i cambi stavolta sono stati effettuati troppo in ritardo: Zambataro e Nanni sono entrati al 75’, gli altri tre rossoblù addirittura all’87’. E questi due aspetti mettono sulla graticola il tecnico Alfonso Greco.

