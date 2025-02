Buche sulle strade, lettera al Prefetto 

Sulla situazione delle strade a Monserrato, tema che imperversa da mesi sui social, arriva anche una lettera-denuncia al Prefetto di Cagliari.

L’autore è un cittadino, Alberto Cicotto, di professione interprete della lingua dei segni. «Ho spiegato la condizione disastrosa del manto stradale che sta diventando drammatica – dice –. Ci sono buche profonde 20/30 centimetri, si rischia che qualche anziano o ciclista ci cada dentro facendosi male. Ho allertato anche il Questore perché ormai è una questione di pubblica sicurezza, in quanto non si può uscire di casa col timore di rientrare con una gamba rotta». Cicotto dice di ricordare che negli anni Ottanta e Novanta, poco prima elezioni «asfaltavano per far vedere di aver fatto qualcosa. Ora neanche questo, non abbiamo asfalto nuovo dai primi del Duemila. Sono una persona educata e penso di non offendere nessuno nel rendere pubblica una situazione vergognosa».

