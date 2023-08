Buche sulla via dell’ospedale, disagi anche per le ambulanze  

Una strada che sembra un percorso di guerra. A San Gavino Monreale, nell’ampia via che porta alla nuova stazione partendo dalla statale 197, le buche sono particolarmente insidiose e creano problemi anche ai mezzi di soccorso diretti al vicino ospedale Nostra Signora di Bonaria. Lo rimarcano con forza i tanti volontari delle associazioni che spesso trasportano i malati. «I disagi si fanno sentire – sottolinea Sandra Cruccu, presidente dell’associazione “Team soccorso” – anche perché spesso sull’ambulanza trasportiamo pazienti con fratture o che sono stati appena operati e che non possono subire i sobbalzi dovuti alle buche. Per evitare questi ostacoli siamo costretti per forza ad invadere la corsia opposta. Chiediamo che quest’importante strada venga sistemata quanto prima». La circonvallazione, prima di proprietà delle Ferrovie, è stata acquisita dal Comune.

I soldi per i lavori ci sono e ammontano a 400mila euro finanziati più di 5 anni fa dalla Regione. «I lavori sono stati affidati alla ditta Conglomerati bituminosi che ha sede a Simaxis in provincia di Oristano – dice il sindaco Carlo Tomasi –. Abbiamo approvato il progetto esecutivo e i lavori dovrebbero partire in breve tempo. Questi soldi ci permetteranno di sistemare questo lungo tratto di strada e di realizzare una rotatoria tra la Statale 197 e la strada che porta alla stazione ferroviaria: ci sarà l’illuminazione e una segnaletica adeguata». ( g. pit. )

