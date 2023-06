Buche sulla Statale «Chi deve intervenga» 

«Per colpa di un’enorme pozzanghera molta pericolosa e per effetto del fenomeno “planare sull’acqua” sono stato spinto fuori strada. Per fortuna nulla di grave. Il pericolo, però, resta. Occorre intervenire». Inizia così l’appello di un agricoltore di Sanluri, Fernando Atzeni, dopo la brutta esperienza avuta nei giorni scorsi e che lo spinge a temere che possa succedere ancora. «Viaggiavo sulla strada che da Sanluri conduce a San Gavino – racconta al telefono –. Appena superato il cimitero della città, mi sono trovato in difficoltà per via di due pozzanghere. Non è la prima volta che succede. Mi fa rabbia che non ci sia neppure un segnale di pericolo che mette in guardia gli automobilisti. Ho chiamato il Comune, rispondeva la segreteria telefonica, ho avvisato il 112 e i vigili del fuoco. Spero in un tempestivo intervento. Noi agricoltori siamo già penalizzati dal maltempo, ci manca anche l’acqua sull’asfalto». Sono in tanti a lamentare il dislivello di quel tratto della Statale 197 dove, quando la pioggia è troppo violenta, la strada non riesce a smaltire adeguatamente l’acqua. «Sono vicino all’agricoltore – dice il sindaco Alberto Urpi, che aggiunge –: La sicurezza della viabilità comunale è sempre stata al centro della nostra attenzione. Ci attiveremo perché lo sia anche lungo le strade provinciali e statali».

