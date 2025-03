Buche stradali, risarcimenti in calo 

Oltre cento richieste di risarcimento danni in meno indirizzate al Comune negli ultimi due anni, sessanta circa la differenza se il confronto viene fatto tra il 2023 e il 2024. Un dato - che emerge dal report stilato dal settore Servizi legali del Municipio - doppiamente positivo per Quartu che da lungo tempo si porta dietro l’etichetta di città famosa per le buche nelle strade. Criticità ancora presenti in alcune zone, ma tutto sommato la situazione sembra migliorata. «Il risultato di un lavoro costante portato avanti durante questa consiliatura», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

I dati

Di fatto si è passati da una media di 23 richieste di risarcimento mensili protocollate in Municipio nel 2022, a 13 durante lo scorso anno. E per il 2025 risultano sinora 16 istanze arrivate nel palazzo comunale. Per lo più presentate da cittadini che cadono rovinosamente per strada - in primis anziani inciampati lungo i marciapiedi dissestati e pericolosi - ma soprattutto per incidenti in auto o a piedi causati da buche e dislivelli, e dai cani randagi che vagano in giro per la città. Fra le cause di cadute e sinistri ci sono poi gli allagamenti in alcune strade del territorio, oppure la presenza di pali e alberi pericolanti. Risarcimenti più o meno importanti che rientrano nell’assicurazione comunale a copertura della responsabilità civile per tutte le attività istituzionali. «In questi casi si procede con la verifica immediata dei vigili, poi c’è il settore Servizi tecnologici che si occupa di mettere in sicurezza il tratto di strada a seconda dell’urgenza», spiega l’assessore Conti che parla di oltre duemila interventi seguiti ad altrettante segnalazioni. Perché al di là dell’iter per il risarcimento, il problema va risolto per scongiurare altri danni. «Abbiamo un fondo per le manutenzioni dedicato, mentre per le situazioni di pericolo non imputabili al Comune, la responsabilità è delle società che hanno realizzato i lavori non a norma», sottolinea.

Gli interventi

Sullo sfondo ci sono i cantieri stradali portati avanti dal 2021 ad oggi. «Cinquantatré chilometri di nuovi asfalti fatti, con una media di due milioni investiti ogni anno sulla riqualificazione della viabilità cittadina», ricorda Conti. «Le lamentele dei cittadini sono decisamente meno, e a quanto pare anche le richieste di risarcimento», dice ancora l’esponente della Giunta comunale. «È chiaro che in alcune strade ci sono ancora delle criticità che dobbiamo risolvere, e lo faremo». Stesso discorso per i marciapiedi. «In questo caso siamo partiti in ritardo», ammette l’assessore, «ma dallo scorso anno abbiamo iniziato la riqualificazione. Inoltre stiamo lavorando per migliorare l’accessibilità di una serie di strutture pubbliche presenti in città, e in quell’occasione sistemeremo anche i percorsi perdonali con 150mila euro».

Ci sono poi i nuovi asfalti in programma con altri due milioni in bilancio: viale Colombo in testa, dove il restyling partirà una volta che l’Enel finirà i lavori in corso, insieme a via Sant’Antonio, via don Giordi e via San Giovanni.

