Buche stradali, riparazioni a rilento 

Buche in abbondanza per le vie di Sestu. Nonostante i recenti lavori in varie strade, ne sono già nate di nuove. Un primo caso, che dura da qualche settimana, è in via Cagliari, all’altezza dell’incrocio con via Morandi. Qui si sono svolti recentemente lavori per riparare una perdita di acqua. Ma è rimasto qualche avvallamento, e Abbanoa è stata avvisata per un ripristino, com’è previsto dal nuovo regolamento comunale, che obbliga le imprese, dopo i lavori, a riportare le strade alla condizione normale. Un’altra buca piuttosto grande si trova invece in via Sassari.

