Buche stradali, rabbia e promesse 

«Per questo devo ringraziare le strade di Sestu», commenta Federico Loi, indicando lo pneumatico della sua auto. Squarciato. Tra buche e fossi, il percorso in alcuni tratti è sicuramente da incubo. «Sestu è tutto un buco», commentano alcuni cittadini più arrabbiati. Forse la definizione potrebbe essere eccessiva, qualche intervento di recente ci è stato, ma molto ancora rimane da fare, e in alcune strade sembra anche urgente.

La mappa

La prima tappa è in via Monserrato, in corrispondenza con la rotonda che conduce a Viale Vienna e a Dedalo. Qui i fossi, complice il traffico molto intenso, potrebbero far cadere chi va in bici. «Io stesso segnalo puntualmente tramite pec la grossa buca che si apre ogni due mesi di fronte al mio cancello», racconta Claudia Tenardi. Tante buche anche via Bologna: in alcuni punti, per evitarle, bisogna fare uno slalom. E l’elenco potrebbe continuare: per esempio in via Einstein, oppure in via Gagarin dove all’incrocio con via Tripoli si è creato un fosso così grande da mettere in difficoltà la frizione delle auto, mentre quando piove diventa una piscina. Oppure via Meucci e via Mascagni, forse i casi più emblematici; mai asfaltate, la prima a causa di un problema delle competenze sulle proprietà di alcuni terreni che vi si affacciano, la seconda per la vicinanza con il vecchio argine del fiume. Secondo la Polizia Locale restano comunque in numero ridotto le richieste di risarcimento.

Il piano comunale

Negli ultimi mesi intanto il Comune ha investito su più fronti; con un accordo quadro lo scorso anno sono stati già stanziati più di 600mila euro per rifare diverse vie del centro, tra cui via Vittorio Veneto e via Roma, mentre è previsto di mettere un milione di euro per via Mascagni, dove gli operai dovrebbero arrivare in estate. Ma la coperta è corta, le spese tante e i buchi milioni di milioni, come direbbe una famosa pubblicità: «Sono in corso le riparazioni delle buche in diverse strade quindi gli interventi delle ditte dovrebbero arrivare quanto prima», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «invitiamo tutti a segnalare al Comune ogni problema».

Novità in arrivo presto anche in via Monserrato, come conferma Meloni infatti «quel tratto verrà rifatto con l’appalto del percorso ciclopedonale per Ateneo»; i cui lavori, pare, dovrebbero partire anche in questo caso con l’estate. Per il vicesindaco e assessore al Traffico ed Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «nell’attesa dei nuovi asfalti faremo presto verifiche per interventi tampone». Conclude la sindaca Paola Secci: «I lavori programmati di manutenzione straordinaria prevedono numerosi rifacimenti dell'asfalto di intere strade. In attesa dell'inizio lavori stiamo procedendo tappando le buche più evidenti e pericolose».

