Buche stradali, ora è emergenza 

Buche, avvallamenti, radici, tombini fuori livello e asfalto rovinato: trappole terribili soprattutto per pedoni e motociclisti che sempre più frequentemente finiscono al pronto soccorso, quando va bene, con gambe, braccia o costole fratturate. Non c’è uno dei 600 chilometri di asfalto del capoluogo che non sia ferito, meglio squarciato, da scavi mal ripristinati o cedimenti non riparati a regola d’arte. Percorsi agevoli solo per chi ha suv o fuoristrada. Altro tasto dolente, i marciapiedi che si trasformano in trappole micidiali soprattutto per anziani e per chi ha difficoltà di movimento. Altro che incentivare la mobilità sostenibile.

Percorsi di guerra

Per fare la mappa di quello che è a tutti gli effetti “un campo di battaglia bombardato” è necessario consultare lo stradario comunale ed elencare le 2.295 vie di Cagliari. Via Vittorio Veneto, via is Mirrionis, via Cadello, via Dante, viale Diaz, viale Colombo, viale Merello, via Riva Villasanta, l’elenco è infinito. Nel lungomare New York 11 Settembre 2001, che tutti i cagliaritani chiamano ancora via Roma lato mare, è doppiamente pericolosa, sia per i basoli e l’asfalto disastrato e particolarmente scivoloso specialmente dopo la pioggia, sia per le vecchie rotaie del tram: le ruote fini di biciclette e scooter che per una sorte malaugurata dovessero finire nel tracciato dei binari non riuscirebbero a superare l’ostacolo. In questo caso il film ha sempre il solito finale: motociclista o ciclista a terra dolorante.

Buche e rattoppi

Le cause dei problemi sono sempre le solite: usura, scarsa manutenzione, traffico di pullman e camion. Ma il principale imputato dello sconquasso dell’asfalto cittadino sono gli scavi per la fibra ottica, per le tubature di Abbanoa e per le fogne ai quali seguono riparazioni eseguite in modo maldestro, che con le piogge e il passaggio dei mezzi trasformano in buche. Sono oltre mille gli scavi autorizzati da Palazzo Bacaredda in città. Quasi sempre, è sotto gli occhi e le ruote di tutti, le imprese non eseguono le riparazioni a dovere. Neanche le sanzioni salate, che possono raggiungere gli 800 euro, sembrano essere un deterrente. I tecnici del Comune sono disarmati a causa delle carenze di organico (l’abbiamo scritto sul giornale di ieri, in 10 anni sono stati persi quasi 700 dipendenti). Impossibile con forze risicate eseguire i controlli e sanzionare le irregolarità. Il risultato sono buche e crepe nell’asfalto. Anche gli interventi del Gobal service (prevenzione e pronto intervento) sono a scartamento ridotto per l’esaurimento dei fondi e per il quale, il prossimo mese, scade il contratto con la società Avr.

Quale potrebbe essere la soluzione? Un’ipotesi è che il Comune si occupi direttamente del rifacimento dei tagli stradali, ovviamente addebitandoli agli enti o alle aziende. C’è anche l’arma delle fideiussioni. Vie di fuga che si scontrano con il problema cronico appena citato: la mancanza di personale.

Richieste danni

«Quest’anno, a oggi, le richieste di risarcimento danni per buche stradali, marciapiedi dissestati o manto stradale dissestato, sono 41, nel 2024 le istanze sono state 147», afferma Claudia Madeddu, dirigente del Servizio provveditorato. «Le domande arrivano all’Ufficio assicurazione che poi le convoglia alla Mobilità che può prendere in carico l’incidente».

