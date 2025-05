Buche stradali, nuovi interventi  

Nuova ondata di interventi per tappare le voragini in città. L'appalto buche è terminato ma gli asfalti non hanno smesso di aprirsi, specialmente nelle ultime settimane piovose. Per questo il Comune ha calendarizzato una serie di ulteriori operazioni di ripristino stradale.

Ieri gli operai hanno riparato l’annoso fosso all’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare, negli ultimi tempi fonte di numerose polemiche a causa della sua pericolosità. Un altro intervento ha riguardato via Cabras, nella corsia degli autobus: la riparazione della profonda voragine che da mesi era transennata consentirà di riaprire al traffico la corsia ed evitare la deviazione dei mezzi. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni, interessando anche via Riu Mortu, tra le strade più sofferenti. «Il Comune non è immobile, ci daremo da fare per un lavoro certosino», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi.

