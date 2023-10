Buche, rattoppi e corse in auto: Città Nuova da bollino rosso 

Nel rione di Città Nuova le strade sono vittima di buche e rattoppi, marciapiedi impraticabili, sterpaglie e auto troppo veloci. Da bollino rosso la via che divide Città Nuova da Funtana Buddia e che conduce all'Eurospin e Città Giardino. Non sono serviti a nulla i nuovi limiti imposti e l'autovelox. «La chiamiamo "la strada a scorrimento veloce", pericolosissima perché corrono troppo nonostante l'autovelox settimanale. Ci vorrebbero più controlli», dice Albino Gungui, un residente. Come lui la pensa Angelino Marroccu, un altro residente, che afferma: «Oltre a via Ugo La Malfa e via Moro, le più malandate e sconnesse in termini di buche e rattoppi, ve ne sono alcune sterrate e in stato di abbandono totale, in particolare nella parte alta del rione e vicino all'autolavaggio. Non sappiamo se siano private o pubbliche. Chiediamo un controllo maggiore e cartelli stradali che indichino i limiti perché la pericolosità è sempre più alta, anche nel resto delle strade». I marciapiedi ricchi di avvallamenti ed erbacce non consentono la percorribilità pedonale, mentre in auto è impossibile evitare le buche. Intollerabile per i cittadini la presenza dei tralicci: «Tanti anni fa, ormai non so più nemmeno quanti, ci avevano promesso che li avrebbero tolti. Sono ancora lì».

