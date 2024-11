Buche pericolose, via alle riparazioni 

Tanti lavori e tante buche. Impossibile non notarle per chi attraversa alcune vie di Sestu, dopo numerosi cantieri in giro per la cittadina. Per esempio in via Santi o via Buozzi, dopo gli ultimi cantieri di Abbanoa, l’asfalto porta ancora i segni dei tagli e percorrerle è diventato un grosso disagio, specie su due ruote. Ma ci sono buone notizie in arrivo: Abbanoa ha iniziato il ripristino delle vie coinvolte, che dovrebbe entrare nel vivo dalla prossima settimana. Tutto secondo il regolamento comunale, che obbliga le imprese coinvolte in lavori stradali a riportare la strada allo stato originale, esattamente com’era prima del cantiere. A Sestu, spiega Abbanoa, sono interessate via Giordano, piazza della Musica, via Verdi, piazza Mozart, via Buozzi e via Santi. Anche via Mozart ha avuto recentemente un cantiere per riparare una perdita, e invece in via Vienna è presente un cantiere per dotare nuove palazzine di vari sottoservizi.

