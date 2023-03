Buche nelle strade e pericoli per auto e pedoni La protesta quotidiana di cittadini e opposizione 

Strade urbane dissestate, è ormai una emergenza. Tantissime situazioni di pericolo e degrado sono segnalate giornalmente da numerosi cittadini, stanchi di fare gimkana per non prendere il buco sull'asfalto, rimettendoci gomme e ammortizzatori delle auto.

Le criticità maggiori si notano nelle strade più trafficate come il corso Umberto, la circonvallazione Giovanni Paolo II, la rotonda di via Tirso, ma problemi importanti si riscontrano un po' in tutto il perimetro urbano da nord a sud del paese.

Le ultime proteste arrivano da studenti, genitori e insegnanti che quotidianamente percorrono via Alessandro Volta per recarsi alle scuole medie e all'istituto superiore Mariano IV. Anche in questo caso è difficile transitare e alcuni alunni, soprattutto quando piove, sono stati investiti dall'acqua nel momento in cui alcune auto non sono stati in grado di evitare le buche. Una situazione di messa in luce dal gruppo di minoranza.

«La situazione è sotto gli occhi di tutti - afferma la capogruppo Eugenia Usai - Ho spesso chiamato il responsabile dell’ufficio tecnico per segnalare i pericoli più gravi. Certo non basta acquistare ogni tanto asfalto a freddo e rattoppare. Servono interventi organici e in larga scala». (s. c.)

