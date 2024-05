Buche nelle strade e marciapiedi rotti 

Buche, asfalto sgretolato, tagli non ripristinati: emergenza sicurezza per le strade e i marciapiedi di Assemini, decima città della Sardegna per popolazione e che come tutte le cittadine deve fare i conti con un territorio esteso da curare e manutenerei. È una delle criticità su cui la giunta del sindaco Mario Puddu si confronta fin dal suo insediamento (un anno quasi) e su cui sembra esserci davvero tanto da fare: la situazione attuale è complessa, frutto di scelte politiche degli ultimi 25 anni, di penuria di risorse o di vincoli nazionali (quando non europei), commissariamenti, trascuratezza e altre emergenze.

Al lavoro

Antonio Mattana abita nel centro storico: «Qualche strada è davvero molto dissestata e bisogna fare attenzione a non inciampare». Il sindaco Mario Puddu commenta: «Comprendo queste affermazioni, ma devo prendere 2 posizioni: quella del cittadino che si sofferma su ciò che non funziona, e poi quella dell’amministratore che ha la visione d’insieme. Il primo si può indignare, ma il secondo è tenuto ad agire, ed è quello che sta facendo la mia giunta. Il problema, più volte ribadito, non è solo di Assemini, ma di moltissimi centri italiani. Ritengo inappropriato quindi paventare “un’emergenza asseminese”. È cominciata la manutenzione delle strade principali come via Carmine e a seguire via Cagliari, il rifacimento delle banchine, la realizzazione di griglie per le acque meteoriche (zona via Satta): abbiamo dovuto fare delle scelte e dato priorità ai punti critici come gli sprofondamenti, ma ci stiamo occupando anche della questione dei numerosi tagli stradali, spesso praticati per l’ammodernamento di enti terzi che abbiamo richiamato a una fattiva collaborazione. Infine lavoriamo anche su un regolamento che disciplini meglio gli interventi, attendiamo un contributo regionale (100.000 euro) per la sistemazione dei marciapiedi (via Carmine), e sono in atto manutenzioni localizzate (anche nell’agro): è un grande lavoro quello in capo all’assessore ai servizi manutentivi e tecnologici Matteo Venturelli. Il paese è grande: ci vorranno tempo e risorse. Non ci siamo da neppure un anno: i risultati si vedono già, ma saranno più evidenti cammin facendo».

Il dibattito

Critica l’opposizione: «Più volte in consiglio comunale – dice Ignazio Pireddu – ho rimarcato l’impraticabilità di alcuni marciapiedi (via Asproni, via Fratelli Bandiera), specialmente per le persone anziane o con deambulatori o per mamme e papà con passeggini, e la necessità di migliorare la segnaletica stradale e prevedere dei dissuasori ai fini della sicurezza. Percorrere via Asproni e le sue buche poi crea problemi anche ai veicoli».

Niside Muscas aggiunge: «Da via Trieste a via di Vittorio, a via Cagliari, a Sa costera fino a Santa Maria, Assemini è piena di buche sul manto stradale, talune segnalate, altre no. È una questione di sicurezza per cittadini e automobilisti. Stessa sorte purtroppo per le strade rurali che danneggiano i prodotti agricoli nel trasporto. Non migliori sono le condizioni dei marciapiedi: occorre un ordine di priorità e un programma di intervento per "sistemare Assemini". Non interventi puntiformi».

Chiude il pentastellato Diego Corrias dice: «Servirebbero strade dignitose, nuovi asfalti e abbattimento delle barriere architettoniche. Anche qui però bisogna avere idee: i progetti si impostano nel primo anno di mandato per avere il tempo di realizzarli. Dove sono quelli della giunta Puddu?».

