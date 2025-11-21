VaiOnline
Via Cavour.
21 novembre 2025 alle 01:16

Buche nell’asfalto, per i pedoni è una roulette russa 

È a un tiro di schioppo dalla centralissima via Porcu, in pieno centro storico, attraversata ogni giorno da tantissime persone, eppure via Cavour è un percorso di guerra.

La strada, soprattutto nel secondo tratto dall’incrocio con via Porcu fino a quello con via Marconi, è disseminata di buche. In un tratto ci cono ancora i solchi lasciati anni fa da lavori di alcune ditte esterne, mai ripristinati. E come se non bastasse a completare il degrado generale ci sono i tombini fatiscenti, con grate mancanti, dove basta un attimo per caderci dentro.

«Questa strada è veramente in condizioni pessime» commenta una passante Rita Mucas, «proprio l’altro giorno stavo rischiando di cadere in una delle buche. E poi non si riesce nemmeno a passare perché parcheggiano anche i camion negli svincoli e a bordo strada e sei costretto a fare i salti mortali per arrivare a destinazione. Purtroppo negli anni niente è cambiato eppure è un via di passaggio dove si trovano anche diverse attività».

Qualcosa potrebbe cambiare con i nuovi interventi in programma per il rifacimento degli asfalti delle strade che non sono state interessate nei precedenti lotti. Intervento che riguarderà anche il litorale. ( g. da. )

