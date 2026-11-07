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Via Fiume.
08 novembre 2026 alle 00:24

Buche nel marciapiede, atteso l’intervento 

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Disagi in via Fiume, nel secondo tratto di strada verso il Poetto. Proprio all’altezza dell’ingresso di un’attività commerciale, non solo il marciapiede è dissestato, ma nella pavimentazione si è creato un buco profondo dove già nei giorni scorsi è caduta un’anziana donna che stava camminando lungo il passaggio pedonale.

La situazione è stata segnalata alla Polizia locale e al Comune anche dalla proprietà dell’attività, ma per ora l’intervento non è stato ancora effettuato. Intanto, pochi metri più avanti, all’altezza dell’altro supermercato a Quartello, come richiesto dallo stesso Comitato di residenti, la proprietà dell’ipermercato ha preparato un progetto per la realizzazione di una rotatoria che consentirà l’uscita e l’ingresso più agevole, eliminando così i pericoli e i problemi per la viabilità. Il supermercato si trova in prossimità dei Giardini di via Fiume, frequentati ogni giorno da tantissime persone. (g.da.)

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