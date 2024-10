Buche, l’ira degli abitanti: «Adesso basta» 

Buche e avvallamenti pericolosi. Anche a Monserrato ce ne sono tanti, e molti non sono poi così piccoli da passare inosservati. L'argomento in città è sempre di stretta attualità. Questa estate una donna anziana è inciampata in una buca in via Cicerone e si è fatta male. Gli abitanti dicono di aver fatto numerose segnalazioni per farle riparare ed è stata rattoppata solo pochi giorni fa dopo diversi mesi.

Il disastro di via Cabras

Ma ci sono numerose altre vie il cui manto stradale versa in precarie condizioni e chi ci vive sollecita chi di dovere a intervenire prima che qualcun altro si faccia male. L'arteria messa peggio di tutte in assoluto è indubbiamente via Cesare Cabras, talmente piena di buche da essere stata soprannominata “strada-gruviera”. Essendo percorsa tutti i giorni da migliaia di auto, moto e scooter ma anche da mezzi pesanti come i pullman, è pressoché inevitabile che sarebbe diventata così. «Sta diventando quasi impossibile transitarvi senza rischiare di danneggiare la propria auto», afferma Giampaolo Piludu, un residente che la percorre quotidianamente, «temo anche per i motociclisti, poiché è alta la possibilità che una di quelle buche possa provocare una caduta».

Clima di rassegnazione

In via Don Bosco c'è un clima di rassegnazione. Le buche sono diventate ormai parte della vita quotidiana degli abitanti. Uno di loro, Ennio Zedda, dice: «I nostri appelli non si contano più e sono tutti caduti nel vuoto. Basta andare poco più avanti e, superata la rotonda, ci sono via dell'Argine e via San Gavino che sono quasi immacolate talmente l'asfalto è in buone condizioni. Un divario inaccettabile. Forse ci si muoverà solo quando qui qualcuno si farà male inciampando in una buca».

È successo qualche mese fa ad Alessandra Ena in via Argentina mentre stava portando il suo cane nell’area cani di via Galilei, un'altra strada interessata da questo problema. «Conosco l'asfalto di questa via, ma non pensavo di non vedere una di quelle buche. Ho messo male il piede, per fortuna non ho avuto bisogno di andare in ospedale, ma poteva andare peggio. Il problema è che adesso la situazione dell'asfalto è peggiorata rispetto a qualche anno fa, qui vengono anche diversi anziani che portano il loro cane, rifare il manto stradale dovrebbe essere una priorità degli amministratori cittadini».

