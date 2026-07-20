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21 luglio 2026 alle 00:15

Buche in via Verga, la rabbia dei residenti 

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Non c’è l’asfalto per tutti. Se è vero infatti che molte strade sono state rimesse in sesto, con il rifacimento del manto, in altre restano situazioni critiche. È il caso di via Verga e di alcune traverse di via Sant’Antonio oltre che di altre stradine del centro storico dove da tempo si attende l’arrivo degli operai.

«In via Verga non si vede un intervento da anni e anni» dice un residente, Diego Vacca, «era stato promesso che avrebbero fatto qualcosa invece la strada è ancora in condizioni critiche e piena di buche. Un pericolo per automobilisti ma anche per i pedoni». E poi c’è la solita enorme buca tra via Marconi e via Brigata Sassari rattoppata più volte ma che dopo qualche giorno cede di nuovo, mentre invece in via Siena l’asfalto nuovo c’è ma è già in pericolo: da ieri mattina è in corso un intervento di una ditta esterna tra le proteste dei cittadini.

Intanto è già stato finanziato un altro lotto di interventi per il rifacimento dell’asfalto in altre strade cittadine a seconda delle emergenze. Inoltre in alcune delle vie asfaltate di recente, come via Fiume e via Polonia, si attende il rifacimento della segnaletica con gravi rischi per i pedoni che devono attraversare senza l’ausilio delle strisce tra le auto che corrono a tutta velocità.

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