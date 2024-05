Buche in via Nazionale, scontro politico 

«Non solo il manto stradale di via Domusnovas, ma anche quello di via Nazionale sembra una vera e propria groviera». Così il consigliere di minoranza, Franco Paderi, che attacca l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda.

Le accuse

«Strano perché a sentire l’assessore non è chiaro chi debba provvedere al ripristino delle strade, ma per quanto rimandi, sa bene che spetta al Comune», attacca il capogruppo del Misto, «da febbraio 2023, l'assessore Caredda è gravemente responsabile della mancata manutenzione della principale strada del nostro Comune, nonostante, per sua stessa affermazione, le mie continue e ripetute sollecitazioni».Il riferimento è alla frase «Paderi è un disco rotto», pronunciata da Caredda. Il consigliere dell’opposizione, infatti, nell'ultimo anno e mezzo, ha presentato una decina di interrogazioni, chiedendo all’assessorato ai lavori pubblici di intervenire al ripristino del manto stradale in via Nazionale.

«Strada pericolosa»

«È pacifico che dopo mesi e mesi di incuria, la strada sia diventata realmente pericolosa e gli interventi sono da considerarsi di somma urgenza. Ma l'assessore ironizza, mettendo in campo il meglio del suo repertorio di strampalate giustificazioni», incalza Paderi, «se nell'aprile 2023 dichiarava che appena liberate le risorse in bilancio con l’approvazione del consuntivo si sarebbero tappate le buche, a settembre dello stesso anno si è prodigato a scaricare ogni responsabilità sulla ditta esecutrice della fibra ottica».Il consigliere della minoranza ricorda che Caredda «ha giustificato i ritardi riferendosi a un ipotetico cronoprogramma della ditta e a presunte difficoltà nei tempi di realizzazione dei ripristini». Insomma, «un girotondo di parole che a oggi non ha portato a nulla. Intanto via Nazionale continua a essere un crocevia di buche pericolose che espone il Comune a eventuali ricorsi».

La replica

Caredda però non ci sta e dopo aver ribadito l’accusa a Paderi di «essere noioso e ripetitivo, proprio come un disco incantato», assicura che «tutto il Consiglio è a conoscenza della situazione di via Nazionale, dove «i lavori non sono ancora iniziati in quanto nel 2023 sono intervenuti diversi gestori di pubblici servizi per diversi interventi finanziati con i fondi Pnrr». Ecco perché il Comune non è ancora intervenuto: «L’asfalto sarebbe stato nuovamente compromesso. Come ho già spiegato, l’appalto per i lavori è in essere dal 2023, ma è stato sospeso a causa degli vari interventi, ma la consegna dei lavori è prevista per il prossimo mese».

