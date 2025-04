Buche in via Ciusa, protestano i residenti 

Buche, asfalto che a tratti si sgretola e cunette da realizzare. Sono problemi che i residenti in via Ciusa, nella borgata Santa Lucia di Selargius, denunciano da tempo. «Sono passati quasi tre anni dalla promessa che si sarebbe interventi nel giro di pochi mesi», ricorda il consigliere di minoranza Riccardo Cioni, «ma da allora non è mai stato fatto niente. Eppure chi abita in quella strada paga le tasse come tutti gli altri, ma non ha gli stessi servizi».

Le lamentele si allargano al resto della borgata, dove diverse strade attendono da tempo un restyling, via don Bosco in testa. «Di recente hanno asfaltato via Parigi, mi auguro che si prosegua in altre strade della borgata», dice ancora l’esponente della minoranza, che aggiunge: «Pochi mesi fa è stata approvata la destinazione di risorse per sistemare marciapiedi e strade e io per primo ho votato a favore. L’auspicio è che venga inclusa anche via Ciusa».

