Buche in strada, l’appello ai candidati 

Buche sempre più numerose e sempre più grandi in via Cesare Cabras, ma la situazione non è molto migliore neanche in via Riu Mortu. E c’è chi lancia un appello ai candidati a sindaco affinché inseriscano nel loro programma la priorità al rifacimento di queste due arterie molto trafficate.

«È bastato qualche giorno di pioggia per far peggiorare la situazione soprattutto in via Cabras», afferma Giampaolo Piludu, un residente, «le buche stanno diventando voragini. Incrociamo le dita e speriamo che nessuno si faccia male». La pensa così anche Valeria Manca, abitante della zona: «Il rifacimento di via Cesare Cabras e di via Riu Mortu dev’essere in cima alle priorità di chi vuole essere eletto, perché c’è in gioco l’incolumità di pedoni e automobilisti». Roberto Pianta è un motociclista e dice di avere paura di transitare in via Cabras: «Percorro strade alternative. Mi chiedo se non si possano almeno chiudere provvisoriamente le buche».

