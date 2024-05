Buche in strada, caos e proteste 

È un déjà vu , piove e l’asfalto si sgretola in più parti della città. Una storia che si ripete sempre e uguale se si parla di buche stradali a Quartucciu: una piaga urbana che sta mettendo a dura prova la pazienza di cittadini e automobilisti.

In via Salvo D’acquisto un tombino è sprofondato, costringendo gli operai del Comune a intervenire fuori orario per segnalare il pericolo. In via Domusnovas, invece, una voragine – già ripristinata poco tempo fa - dopo le piogge della scorsa settimana si è riaperta. Ma sono diverse le buche comparse soprattutto vicino alle caditoie delle acque bianche.

La minoranza

«È da febbraio 2023 che stiamo chiedendo di sistemarle, soprattutto in via Nazionale, ma purtroppo fino a oggi nulla è stato disposto», attacca Franco Paderi, capogruppo del Misto. «Si millantano appalti che sarebbero dovuti partire già a settembre scorso, ma all’orizzonte ancora nulla». Per Paderi è fondamentale dare priorità a sistemare le strade «invece di distrarre l’attenzione su altre cose che possono essere rimandate successivamente. Ne va della sicurezza e dell’incolumità dei nostri concittadini».Preoccupato anche Giovanni Meloni del gruppo “Quartucciu nel cuore”, per il quale buche e avvallamenti, oltre a creare disagi, «sono foriere di potenziali danni che possono verificarsi a persone e veicoli con conseguenti richieste di risarcimento danni al Comune. Occorre ripristinare il manto stradale con interventi che non siano di tamponamento ma a lungo termine. Non si può sempre scegliere di fare manutenzione sulle vie di comunicazione più trafficate, tagliando fuori vie e zone periferiche», perché per «favorire il tessuto economico delle borgate e della zona industriale non si può prescindere da una rete viaria decorosa».

Il Comune

Subito la replica dell’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda. «Ogni anno abbiamo un’ampia programmazione per gli interventi sulle strade e siamo sempre puntuali con le opere. Ora c’è un appalto per Sant’Isidoro, dedicato esclusivamente sulle strade comunali», afferma ricordando che ci sono in campo lavori per 400 mila euro per strade, marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. E a Paderi replica: «Ormai è un disco incantato. In via Nazionale i lavori sono stati già appaltati, ma per fare un buon lavoro dobbiamo aspettare che finiscano prima gli interventi per i sottoservizi».

