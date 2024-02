Buche in strada a Barega, ora un intervento radicale 

La riparazione è durata pochi mesi: la strada di Barega è di nuovo piena di buche. Se ne lamentano i residenti, dopo che alcuni mesi fa erano state sistemate alcune (ma non tutte: le più evidenti sono state lasciate) buche che compaiono nella viabilità fra Barega e i confini del territorio iglesiente. Le riparazioni sono durate pochissimo, in diversi punti le voragini si sono riformate, in altri non sono mai state colmate nemmeno con un intervento tampone. In alcuni tratti si è costretti a procedere a passo d’uomo per non sfasciare la macchina. «Ora che abbiamo il bilancio – anticipa il commissario della Provincia Mario Mossa – ce ne occuperemo con un intervento radicale». (a. s.)

