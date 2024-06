Buche, erbacce e pericoli lungo la strada per il parco 

La strada di Perd'e Pibera tra cedimenti, avvallamenti, buche e erba alta preoccupa i cittadini. Lungo il sentiero che dal paese condue al parco, sono diverse le criticità notate dai gonnesi. A preoccupare, oltre all'eccesso di velocità delle automobili, c'è la presenza di zecche, l'erba alta a soprattutto una buca presente in un pezzo della strada che presenta dei cedimenti. Il sindaco Andrea Floris è intervenuto sulla questione spiegando che «come comune o come amministratori, non siamo stati informati. Ricordo che le segnalazioni si fanno all'ufficio tecnico, e da lì partono le valutazioni per gli interventi da parte del personale competente. Solo così si può capire se il danno comporta un pericolo e come intervenire». (jo. ce.)

