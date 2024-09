Buche e transenne, pioggia di segnalazioni 

Fioccano le segnalazioni su buche e cedimenti nelle strade, che complicano la circolazione aumentando il traffico. Sono infatti diverse le vie dove i transennamenti occupano parte della carreggiata, riducendo lo spazio nelle corsie e causando, in alcuni casi, situazioni di pericolo.

Il problema riguarda diversi punti di via del Redentore, ma anche via Cabras, nella corsia preferenziale, dove i mezzi del Ctm si ritrovano a dover fare lo slalom. Problemi anche in via Decio Mure e via Seneca, dove da diverso tempo è presente un tombino sprofondato. L’ultima voragine in ordine di tempo si trova invece in via Deroma, all’angolo con via Tito Livio. «Quando riceviamo le segnalazioni interveniamo», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Dopodiché si procede con il ripristino: quando si tratta di buche superficiali si può lavorare subito, mentre nei casi più complessi, spesso dovuti a perdite idriche, va studiato un piano di intervento».

RIPRODUZIONE RISERVATA