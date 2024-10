Buche e segnaletica cancellata, alto il rischio d’incidenti 

Automobilisti a rischio tra le vie Mercadante e Turati. Tutta colpa della segnaletica a terra: il segnale di stop è infatti ormai del tutto cancellato e chi si trova a quell’incrocio non si preoccupa di guardare il cartello passando spesso senza dare precedenza. Così il rischio di incidenti è all’ordine del giorno.

Lo sanno bene le persone che transitano in questa zona e che sono moltissime per via della presenza di una clinica, del poliambulatorio Asl, degli uffici dell’Inps e di tante altre attività, tra cui il Consultorio.

«Tra buche e segnaletica inesistente questa zona è abbandonata a se stessa» spiega una residente, Maria Sanna, «nello spiazzo dove si parcheggia per andare all’Asl c’è una buca enorme da chissà quanto tempo e non hanno mai fatto niente nonostante siano cadute anche delle persone. E poi c’è un altro buco enorme da parte a parte della strada proprio all’uscita dello spiazzo».

Nei giorni scorsi ha preso il via il rifacimento della segnaletica in alcune zone della città come davanti al Comune, al mercato e in via Marconi, ma restano ancora tante strade dove rimane l’emergenza, tra queste anche via Porcu dove le strisce nel primo tratto sono ormai quasi invisibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA