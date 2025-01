«Buche e rifiuti, campagne violentate»  

«Non pretendiamo di certo l’asfalto, ma almeno un po’ di pietre e ghiaia per riempire le voragini profonde». È il disperato appello di Elisa Orrù, residente ad Assemini in una traversa della strada dei Canadesi insieme ai suoi genitori anziani e malati: «La mia più grande preoccupazione? Se dovessimo aver bisogno di un’ambulanza questa non riuscirebbe a raggiungerci».

Strade pericolose e non illuminate, frequentate ogni giorno da almeno un migliaio tra residenti e lavoratori. E poi le discariche per colpa degli incivili.

«Chiediamo aiuto»

Orrù non è nuova a queste segnalazioni. Le profonde voragini che diventano sempre più profonde a ogni pioggia, rendono difficoltose anche le più semplici manovre con l’automobile. Le foto non rendono l’idea di quanto sia dissestato il manto stradale e del fatto che alcune vie siano praticamente impercorribili: «La strada che porta a casa mia - dice Elena Mameli - è impraticabile anche per un’altra decina di famiglie con persone anziane e senza veicolo. Una vergogna».

A Orrù e Mameli si aggiungono le proteste dei lavoratori: «Abbiamo aziende serricole con dipendenti regolari, - ha dichiarato Silvana Fontana - chi non prova non può nemmeno immaginare cosa significhi transitare con i camion pieni di merce: è pericoloso e rovina mezzi e prodotti. Nell’arco di vent’anni siamo andati una quindicina di volte dal sindaco di turno».

Oltre al danno la beffa: i cittadini non possono sistemare gli sterrati in autonomia perché un regolamento comunale lo vieta. Il rischio? Prendere una multa per abbandono non autorizzato di macerie. E quindi si appellano all’amministrazione: «Dopotutto anche noi paghiamo le tasse».

Alle buche si sommano le discariche di rifiuti abbandonati, sulle quali mettono spesso mano gli stessi residenti: «Vivere o lavorare in mezzo all’immondizia - ha raccontato Giuliana Loni - non piace a nessuno. Chi di dovere pulisce i centri urbani ma non l’agro, così abbiamo pensato al “fai da te”».

Il dibattito

Critica anche la minoranza: «La condizione delle strade agricole - dice la consigliera Niside Muscas - è allarmante. Strade enormemente utilizzate per il collegamento ormai urbano con la zona commerciale di Sestu. Il manto dissestato, la parziale mancanza della segnaletica verticale e orizzontale, gli arbusti (comprese le pericolosissime piante di acacia) rendono ad alto rischio, complesso e costoso anche il trasferimento delle nostre eccellenze agricole nei vari mercati». Il consigliere Pd Alessandro Casula rincara la dose: «Purtroppo c'è questa triste tendenza, fuori dal centro abitato il degrado sta prendendo il sopravvento».

Il sindaco Mario Puddu ieri mattina ha fatto un sopralluogo in autonomia in alcune zone extraurbane: «Siamo perfettamente a conoscenza della situazione delle strade di campagna ma con tutta la buona volontà non riusciamo contemporaneamente a intervenire su tutte. L’agro asseminese è estesissimo ma da subito sistemeremo le zone dove il problema è più grave».

