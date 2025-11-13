Buche e pozzetti, centinaia di interventi 

Per le strade malandate la manutenzione non conosce pause. Lo dimostra il numero di interventi sull’asfalto portati avanti dalla cooperativa incaricata dal Comune negli ultimi sei mesi, cioè da quando è partito l’appalto di service stradale.

Un pronto intervento – che alle casse dell’amministrazione costa 30 mila euro – attivo 24 ore al giorno per risolvere situazioni di pericolo. In questo lasso di tempo il servizio si è occupato della riparazione di oltre un centinaio di buche e pozzetti nel corso di 35 interventi sulle vie di Monserrato. Si va dalla risoluzione di problemi diventati quasi “storici”, come la voragine di fronte al tabacchino di via del Redentore, all’ondata di ripristini in via dell’Argine e via Caracalla che hanno preceduto la gara ciclistica a ottobre.

Tre volte la cooperativa è stata impegnata nella sistemazione di sampietrini malandati, in due occasioni nella sostituzione di specchi parabolici danneggiati (via Cicerone e via 31 Marzo 1943), cinque volte nella messa in sicurezza di buche, pozzetti e perdite idriche. L'episodio più fresco è quello che ha riguardato la settimana scorsa via Attilio Mereu, chiusa per un cedimento stradale. Ancora: undici operazioni di montaggio o riparazione di transenne in occasione di feste e processioni cittadine, l’aggiustamento di un cartello stradale in via Giulio Cesare, la sistemazione della rotonda del Policlinico.

«Un service fondamentale per aiutarci a soddisfare le richieste dei cittadini, che ricordo di far pervenire agli uffici mediante i canali consoni e non tramite i social», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Gli interventi interessano situazioni di pericolo da correggere con prontezza. Il precedente appalto buche, al contrario, non poteva operare sui fossi più profondi di cinque centimetri. È un servizio di cui siamo molto soddisfatti». E che per questo va verso la conferma, una volta terminate le risorse. «L’appalto verrà rinnovato, cercheremo anche di aumentare i fondi a disposizione», annuncia il sindaco Tomaso Locci. «In questi mesi ci ha consentito di rimediare a tante criticità venutesi a creare anche fuori orario, quando gli uffici sono chiusi. Inoltre la cooperativa ha una squadra pronta per affiancare la protezione civile, con mezzi e attrezzature idonei, in casi di allerta meteo e rischio idrogeologico».

