Buche e pozze d’acqua, slalom sulla pista ciclabile  

Il dibattito politico ad Assemini torna a concentrarsi sulla gestione delle infrastrutture cittadine, con particolare attenzione al progetto della rete ciclabile che attraversa le arterie principali. In risposta a un’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Casula, Lecis, Garau, Corrias e Sanna, l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni ha fornito una relazione tecnica per chiarire lo stato dei lavori in Corso America e le soluzioni previste per risolvere le criticità segnalate dai cittadini, in particolar modo legate agli allagamenti in caso di piogge.

Il nodo dei lavori

L’intervento in questione, parte del più ampio piano per la “Mobilità ciclistica e pedonale” della Città Metropolitana di Cagliari, ha beneficiato di un finanziamento di 1,4 milioni di euro proveniente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020. Nonostante il collaudo avvenuto il 16 settembre 2024 attesti la regolare esecuzione dell’opera, sono emerse fin da subito problematiche legate al ristagno delle acque meteoriche in diversi punti della pista ciclabile. Secondo quanto riportato dall’assessora, durante l’esecuzione erano già stati effettuati dei rifacimenti in alcuni tratti dove la posa del manto non era corretta. Tuttavia, i persistenti allagamenti non sarebbero dovuti a errori costruttivi recenti, ma a una pendenza naturale estremamente ridotta del terreno.

La pendenza stradale

«Il progetto originario, essendo vincolato alla mera realizzazione dei percorsi ciclabili, non includeva lo studio e il rifacimento dell’intera rete di smaltimento delle acque reflue, limitando così la possibilità di intervenire strutturalmente sulle pendenze stradali preesistenti», ha spiegato Meloni.

Nuova strategia

Per superare l’impasse l’amministrazione ha già predisposto una nuova strategia. Con una delibera di Giunta è stato approvato un piano di riqualificazione della rete ciclabile comunale del valore di un milione di euro. L’istanza di finanziamento, presentata su un bando regionale del 2025, ha visto il Comune di Assemini posizionarsi al 38esimo posto su 82 richieste ammesse. «Questo nuovo intervento», ha aggiunto Meloni, «prevede l’installazione di nuove caditoie nei tratti a bassa pendenza, con l’obiettivo di accorciare i percorsi di deflusso dell’acqua e sanare definitivamente i punti di ristagno». Oltre alle infrastrutture è in corso il ripristino della cartellonistica per lo spazzamento meccanizzato in Corso America, dove molti adesivi indicanti gli orari (mercoledì e giovedì, dalle 6 alle 8) risultavano illeggibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA