Buche e polvere, percorso a ostacoli in via don Giordi  

Andare al Molentargius passando per via Don Giordi? La cosa migliore da fare è parcheggiare l’auto in via Della Musica. Perché la strada sterrata che porta alle aree verdi dell’oasi naturalistica, è di nuovo un percorso a ostacoli.

I lavori portati avanti qualche mese fa per spianare il terreno, come sempre, sono serviti a poco e dopo qualche tempo la situazione è di nuovo precaria.

Passare tra buche e dossi è un incubo anche se adesso non ci sono le pozzanghere. I problemi qui però non finiscono mai. Se d’inverno sono acqua e fango a rendere la situazione ancora più difficile, con l’arrivo dell’estate è la polvere che si solleva al passaggio delle auto ad avvolgere chi passa a piedi e i malcapitati che si aggirano in bicicletta.

Non è certo un disagio di questi giorni. Da anni si discute della questione della strada che, per ovvie ragioni, trovandosi in un’area umida protetta, non si può asfaltare. Così si spiana il terreno per interventi tampone che non sono risolutivi ma che perlomeno adesso sono molto più frequenti che in passato. Prima infatti erano stati gli stessi residenti, con l’autorizzazione del Comune, a quotarsi per chiamare una ruspa e far sistemare la strada diventata impraticabile.

Il fatto è che qui, dove il traffico dovrebbe essere limitato, continua a passare chiunque, mezzi pesanti compresi, spesso ad alta velocità, senza rispettare i limiti. C’era anche chi un tempo usava l’arteria come scorciatoia per aggirare viale Marconi e raggiungere Cagliari, per questo erano state sistemate delle barriere.