Buche e pericoli sull’ex statale 554 

Problemi e disagi nell’ex statale 554 ormai da tempo trasformata in viale urbano e ribattezzata Viale Europa. Le piogge delle ultime settimane non hanno fatto altro che peggiorare le condizioni dell’asfalto dove già erano presenti diverse buche. L’arteria continua ad essere una delle più pericolose del territorio dove si sfreccia ad alta velocità, senza rispettare i limiti.

«Gli interventi di ripristino sono già programmati» assicura l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti, «abbiamo già fatto via Marconi e adesso proseguiremo con i rattoppi nella 554. Purtroppo il maltempo ha creato diversi problemi che andremo a risolvere».

E intanto prosegue l’iter burocratico per l’apertura dei cantieri per la messa in sicurezza della strada con rotatorie, semafori e percorsi pedonali e ciclabili.L’iter va avanti» assicura Conti, «ci sono delle piccole cose da limare con l’Associazione di imprese che si era aggiudicata l’appalto che ci ha risposto proprio nei giorni scorsi per l’adeguamento del progetto. Rimetteremo la questione al Comitato consultivo tecnico».

L’intervento che riguarda il tratto dall’incrocio con via Marconi alla rotatoria di Margine Rosso è finanziato dalla Regione, in un più ampio programma di viabilità di interesse regionale, con 20 milioni di euro. È prevista l’eliminazione dei semafori che saranno sostituiti da tre rotatorie realizzate agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e l’uscita di Quartello. Non solo: la strada passerà dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus. Ci saranno anche una pista ciclabile e uno spartitraffico alberato con lecci e jacarande. Ma non ci sarà più il guard rail in una strada dove comunque c’è il rischio che si continui a correre.

