Buche e pericoli sulla Provinciale 

I box per l’autovelox sono stati installati ormai da mesia, ma ancora non sono operativi. Nella strada provinciale provinciale 73 che conduce a Porto Pino i disagi sono al’ordine del giorno. Non solo per i problemei legati alla velocità e alla mancanza di sicurezza, ma anche per le condizioni in cui versa la strada.

L’asfalto è disseminato di buche. Le proteste degli automobilisti finora non hanno sortito alcuni effetto. E in questi giorni i disagi aumentano ulteriormente a causa dei grande flussi di traffico diretti verso la località marina di Sant’Anna Arresi. Ogni giorni migliaia di auto percorrono la Provinciale 73. Da tempo gli amministratori comunale di Giba, Masainas e Sant’Anna Arresi chiedono un intervento deciso per sistemare il manto d’asfalto e cambiare la segnaletica. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA