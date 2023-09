Buche e pericoli, piano degli asfalti al via da ottobre 

Il progetto di restyling delle strade? L’opposizione di centrosinistra chiede che fine abbia fatto, ricordando che l’Amministrazione aveva annunciato, parecchi mesi fa, un piano straordinario degli asfalti. Ma dal Comune fanno sapere che i lavori prenderanno il via i primi di ottobre: un milione di euro per asfaltare 45mila metri quadri di strade gruviera in 122 giornate. La giunta aveva dato il via libera al progetto nel giugno scorso, un piano per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana che, per il momento, potrà contare solo su un milione. Una somma certamente insufficiente visto il pessimo stato in cui versano tante strade . Ma sarebbero in arrivo ulteriori risorse per intervenire in maniera consistente nei diversi quartieri. Sono 22 le strade interessate dal primo intervento. «Un piano che risponde a un’esigenza di sicurezza e decoro non più rimandabile e che intendiamo ampliare con ulteriori fondi in arrivo e successivi interventi. Per ridurre al minimo gli inevitabili disagi la prima parte dei lavori sarà limitata alle vie più periferiche e meno trafficate», fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru. L’opposizione fa notare che, in realtà, gli interventi erano stati annunciati per luglio, ma il sindaco Mario Conoci ha replicato che sarebbe stato da pazzi asfaltare le strade nel pieno della stagione turistica.

