Buche e pericoli nella strada-trincea 

E alla fine è arrivato anche un avviso, sotto forma di cartello rimovibile, a confermarlo. Via Ottaviano è una strada dissestata. L’arteria, che percorre un vasto tratto del paese, si è meritata questo titolo soprattutto nel tratto che va dalla scuola dell’infanzia “Collodi” fino all’incrocio con via Scipione. Un susseguirsi di buche e dossi che obbligano tutti a rallentare, se non si vuole correre il rischio di farsi male; un problema difficile da sopportare e visto che molte altre vie della cittadina sono state riasfaltate, chi abita qui si chiede quando verrà il loro turno.

Le proteste

Mauro Diana è uno dei residenti che ha voluto denunciare la situazione con una foto che ha immediatamente una valanga di mi piace: «La situazione dura da tanto tempo, prima hanno messo il cartello di limite di velocità a trenta chilometri orari, poi è arrivato quello di strada dissestata. A me sembra un modo di avere la scusa pronta in caso di danni a persone o cose». Come racconta Diana, la via ha visto parecchi lavori: «L’ultimo è stato per piazzare i cavi della fibra. Ma gli scavi non sono stati ricoperti bene e il risultato lo vediamo».

Luca Mori passa spesso di qui: «La strada è sicuramente una trappola per ciclisti e motociclisti. L’hanno riasfaltata ma solo in parte. Pare che manchino i fondi, ma trovo che sia una scusa». E accusa: «Hanno asfaltato piazza Campioni d’Italia per fare un parcheggio, avrebbero potuto usare quei soldi per rifare via Ottaviano, essendo più urgente». Per Stefania Mureddu, «questa situazione mi ricorda quella di via Giulio Cesare dove era stato messo il limite a dieci chilometri orari». E finisce sotto tiro pure il cartello, accusato di occupare troppo spazio nel marciapiede impedendo di passare a una persona in carrozzina.

Il Comune

L’assessore Emanuele Meloni, responsabile dei Lavori Pubblici, riassume lo stato della situazione: «Il pezzo finale di Via Ottaviano Augusto si sarebbe dovuto asfaltare dopo i lavori per la fibra. Considerate le interferenze presenti nel sottosuolo, Enel ha deciso di cambiare percorso e quindi ora possiamo procedere ad asfaltare. Per recuperare un po’ di tempo la scorsa settimana abbiamo destinato delle somme specifiche per il tratto di strada che va dal cancello del bar Olivarium sino al ponte e per fare anche il pezzo di via Monserrato tra piazza Pertini e altezza campo San Francesco». I tempi? «Contiamo di aver completato questo lavoro per i primi di agosto». Aggiunge la sindaca Paola Secci: «Via Ottaviano è fra le strade più critiche. Non potevano aspettare oltre e appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo dato la precedenza assoluta».

RIPRODUZIONE RISERVATA