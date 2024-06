Buche e incroci insicuri, pronto il progetto per asfaltare le strade 

Al via la riqualificazione della viabilità nel borgo di Sant’Isidoro: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, un intervento da 130mila euro interamente finanziato con fondi regionali. L’azione del Comune risponde alle frequenti richieste dei residenti e degli operatori agricoli locali, che da tempo sollecitavano un miglioramento delle infrastrutture viarie. «Ogni anno la nostra amministrazione destina parte del bilancio per la manutenzione delle strade più deteriorate, ma questa volta, grazie ai fondi regionali, sarà possibile realizzare un intervento più ampio e strutturale», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda.

Il progetto prevede la bitumatura straordinaria delle strade comunali, via delle Orchidee e via delle Mimose, nonché la manutenzione ordinaria di via delle Fragole. Verranno inoltre riqualificati gli incroci sulla strada statale 125.«Il miglioramento delle infrastrutture non solo garantirà maggiori sicurezza e comfort per i cittadini, ma offrirà anche nuove opportunità di investimento e crescita per le aziende agricole locali», aggiunge Caredda. «Il risparmio ottenuto grazie alla riduzione delle spese di manutenzione potrà essere reinvestito in altri progetti a vantaggio della comunità».Le strade sono di proprietà comunale, questo semplifica le procedure burocratiche, permettendo un avvio celere dei lavori.«Questo progetto dimostra l’impegno costante del Comune nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere lo sviluppo economico del territorio». ( fr.me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA