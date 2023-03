Buche e fratture, il Comune paga 

Tra queste ecco R. U., 60enne, un caso esemplare. Tradita dai rifiuti calpestati nel parcheggio del Fosso della Noce la donna, lo scorso dicembre, perde il baricentro e impatta al suolo procurandosi “la frattura traversa della rotula sinistra con diastasi di frammenti e ferita lacero-contusa del ginocchio”. Articolazione che, a distanza di quattro mesi, sostiene il suo avvocato Roberto Vannini, ancora non riesce a piegare. Ma c’è poi chi si rompe il gomito cadendo in viale San Pietro oppure, per effetto dell’urto, si trova occhi, schiena e viso tumefatti, o vede la moto spaccarsi slittando su una chiazza d’olio in pieno centro. Per rimborsare la massa di infortunati, e la miriade di auto lesionate, l’amministrazione comunale paga annualmente per la polizza di responsabilità civile verso terzi, comunicano dal settore Bilancio, un premio del valore di poco più di un milione 479 mila euro, oltre accessori e Iva per un totale di quasi due milioni.

Ma oltre ai legamenti e alle ossa, saltano le sospensioni delle vetture, esplodono i copertoni, si piegano le assi. E sono sempre gli uffici di palazzo Ducale a ricevere le istanze di indennizzo che nel periodo 2018-2022, in media, hanno raggiunto la cifra di 415 l’anno per un numero totale di 2104 domande, di cui 1152 per danni materiali e 952 per lesioni personali.

Traumi, contusioni, fratture. Provocati da cadute, scivolate, capitomboli per le strade di Sassari, talvolta trappole per il pedone di turno, preda involontaria di buche, marciapiedi sconnessi, ostacoli eterogenei, detriti. Una casistica ricca, che vede la vittima di turno trasferirsi direttamente dalla via dell’incidente al Pronto soccorso in attesa di cure e del referto, preziosa testimonianza medica da esibire poi al Comune per il risarcimento danni.

Esempio

L’assessore

Con una curva però discendente dei reclami, come attesta l’assessore Carlo Sardara: «Registriamo una progressiva diminuzione dei sinistri che nel tempo incide sul costo della copertura istruzione». Si è passati infatti dalle 474 richieste del 2019, di cui 230 per lesioni personali, alle 358 del 2022 mentre per l’anno in corso, riferiscono gli uffici, sono state registrate poco meno di 40 domande. Tutte vagliate da un’istruttoria comunale che indaga più le cause che gli effetti degli incidenti e poi trasmette il tutto all’assicurazione. Con l’auspicio che di ricorsi ne arrivino sempre meno e che arti e giunture restino intatti.

