Buche e fango, strada pericolosa  

Proteste in via San Martino per le condizioni della strada. Buche e voragini dristruggono gomme e ammortizzatori delle auto e le cose peggiorano quando piove e la strada si trasforma in un pantano impraticabile.

Un problema soprattutto per i disabili che non possono passare con la carrozzina e non riescono a raggiungere la fermata del bus. Idisagi riguardano soprattutto il tratto non asfaltato. «Quando piove» spiegano i residenti, «non possiamo nemmeno uscire perché la strada diventa impraticabile. Non riusciamo a capire perché non sia stato asfaltato anche questo tratto di strada. Tra l’altro tanti hanno sfasciato le auto e adesso chiederemo il risarcimento dei danni».È la sorte comune anche ad altre lottizzazioni del litorale dove ci sono ancora le strade sterrate che nella maggior parte dei casi ricadono nei vecchi piani di zona.

