Buche e dossi, nuove proteste in via Cagliari 

Uno dei salotti buoni di Sestu ma con qualche problema di decoro e di sicurezza. È il caso di via Cagliari a Sestu: tra i problemi c’è quello di una buca all’altezza di vico II Cagliari.

«C’è ormai da un mese, viene da temere che qualcuno possa cadere, soprattutto in moto o in bici», commenta Antonio Melis, seduto a un angolo con altri anziani. Più in là a destare preoccupazione è un tratto di marciapiede completamente privo di mattonelle e con una caditoia scoperta: «Bisogna sistemarlo il prima possibile, stamattina ho visto passarci sopra una signora anziana», racconta Michela Murroni. La buca è frutto di un taglio stradale per recenti lavori di Abbanoa, e quindi dovrebbe spettare alla ditta il completo ripristino. Mentre il punto senza mattonelle dovrebbe competere a un privato e il Comune ha parzialmente provveduto sistemando dei coni, ma per i residenti non sembra sufficiente. Ancora da sostituire poi le mattonelle smosse nel marciapiede più avanti, dove di recente una donna è caduta rovinosamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA