«Buche e dossi, la strada è impraticabile» 

Hanno nomi di pittori, ma nelle vie Botticelli e Cimabue di artistico c’è ben poco. Le due strade, assieme a via Eleonora d’Arborea, a pochi passi dalla centralissima via Marconi, sono percorsi di guerra disseminate di buche profonde e quasi impercorribili.

In particolare in via Eleonora d’Arborea l’asfalto è sollevato di quasi venti centimetri, come a creare delle piccole montagne russe, tanto che chi è della zona non passa più e chi arriva da fuori, transita a tutta velocità ignaro dei pericoli riportando gravi danni alle auto. Sono le radici degli alberi della scuola che, imbrigliate in strette aiuole, si sono fatte strada dove potevano.

«Abito qui in zona da più di quarant’anni e la situazione non è mai cambiata» dice Annibale Fadda, «ma avete visto com’è la strada? È sollevata di almeno venti centimetri. E poi danno la colpa agli alberi. Io la colpa la do a chi ha piantato gli alberi. Non fanno niente e qui c’è una scuola, in questa strade passano continuamente bambini e mamme». Poco distante Santina Cardia aggiunge: «Sono molto preoccupata che queste radici mi danneggino anche la casa. Ormai in via Eleonora d’Arborea non passo più perché è impraticabile. Ogni tanto sentiamo il botto di chi la percorre perché non sa a cosa va incontro e passa anche veloce su questi dossi».

