Buche e dossi addio, riasfaltata via Mori 

Dopo il rifacimento della cunetta centrale, in via Mori, strada di collegamento tra il centro storico e via Fiume e il Poetto, sono stati portati avanti i lavori per il rifacimento dell’asfalto.

Il nuovo bitume ha colmato buche e voragini che da tempo rendevano la strada una trincea, così adesso pedoni e automobilisti potranno percorrerla in modo più sicuro. Nei prossimi giorni si procederà poi al rifacimento della segnaletica orizzontale con strisce pedonali, linea di mezzeria e parcheggi.L’intervento in via Mori è andato avanti per tappe in modo da cercare di ridurre al minimo i disagi per i residenti e gli automobilisti.Già in passato i residenti avevano chiesto la sistemazione di attraversamenti pedonali rialzati per rallentare la velocità delle auto, problema che dopo la stesura del nuovo asfalto, diventa ancora più impor per la sicurezza dei pedoni.

