Buche e crateri in via Gagarin: «Sarà asfaltata» 

Buche a volontà, così grandi da sembrare quasi crateri lunari: non serve un’astronave per vederle, basta andare a Sestu in via Gagarin, all’incrocio con via Tripoli. Tante le segnalazioni dei cittadini: il problema dura da anni. Si è formato un avvallamento che si allaga con le piogge: un potenziale pericolo anche per i bambini che frequentano il vicino Istituto Comprensivo Rodari, e finora per fortuna non ci sono stati incidenti.

In futuro però la situazione dovrebbe migliorare: «Data la presenza dell’accesso alla scuola – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Meloni – via Gagarin è inserita nell’elenco delle strade in cui verrà rifatto l’asfalto nel 2026. È molto trafficata, anche a piedi, da genitori e bambini che devono raggiungere il plesso scolastico». L’elenco comprende anche via Vittorio Veneto, via Marconi, via Brigata Sassari, via Cagliari, via Roma e molte altre piene di buche, per un totale di un milione di euro, divisi in due annualità da 500 mila. (g. l. p.)

