VaiOnline
Sestu
16 dicembre 2025 alle 00:24

Buche e crateri in via Gagarin: «Sarà asfaltata» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buche a volontà, così grandi da sembrare quasi crateri lunari: non serve un’astronave per vederle, basta andare a Sestu in via Gagarin, all’incrocio con via Tripoli. Tante le segnalazioni dei cittadini: il problema dura da anni. Si è formato un avvallamento che si allaga con le piogge: un potenziale pericolo anche per i bambini che frequentano il vicino Istituto Comprensivo Rodari, e finora per fortuna non ci sono stati incidenti.

In futuro però la situazione dovrebbe migliorare: «Data la presenza dell’accesso alla scuola – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Meloni – via Gagarin è inserita nell’elenco delle strade in cui verrà rifatto l’asfalto nel 2026. È molto trafficata, anche a piedi, da genitori e bambini che devono raggiungere il plesso scolastico». L’elenco comprende anche via Vittorio Veneto, via Marconi, via Brigata Sassari, via Cagliari, via Roma e molte altre piene di buche, per un totale di un milione di euro, divisi in due annualità da 500 mila. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Traffico di cocaina, epicentro a Olbia: arresti in tutta l’Isola

Tra gli indagati anche il sindaco di Esporlatu, è un militare della Brigata Sassari 
Andrea Busia
L’evento

I segreti dell’intelligence: «È una necessità sociale contro la disinformazione»

Al Brotzu e a Sa Manifattura incontri sul ruolo della sicurezza globale 
Umberto Zedda
Legge di bilancio

Nella manovra altri 3,5 miliardi E i tempi slittano

«Oro di Bankitalia, pace con la Bce» L’opposizione: è tutto da riscrivere 
Le tragedie

Morti mentre andavano a scuola

Un 16enne e una 18enne vittime di incidenti identici a 500 chilometri di distanza 