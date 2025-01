Buche e cinghiali lungo la Provinciale 

Non bastavano le buche e i dislivelli. A rendere ancora più pericolosa la strada provinciale 9 che collega Isili-Gergei-Escolca, ci si mettono anche i cinghiali. A detta degli automobilisti ormai sono diventati dei passeggiatori abituali di questi tre chilometri di strada, gli attraversamenti sono all’ordine del giorno e le soluzioni in proposito sembrano davvero poche se non nulle.

L’incidente

Risale a due giorni fa l’ultimo incidente che ha coinvolto la vettura di un calciatore della squadra di calcio dell’Isili che stava raggiungendo il campo di Gergei per gli allenamenti. Due i cinghiali che hanno attraversato la Provinciale verso le 18,30 ma solo uno è stato schivato dal giovane autista, il secondo è stato colpito dal paraurti della macchina senza conseguenze gravi per il ragazzo e con delle ammaccature per l’automezzo. L’animale selvatico è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Isili per i rilievi, l’autista chiederà il risarcimento dei danni alla Provincia e alla Regione.

I pericoli

Si scrive così un nuovo capitolo per la Provinciale. Da molti anni ormai le condizioni della strada vengono denunciate soprattutto dai sindaci di Escolca e Gergei che si sono fatti carico di segnalare più volte le criticità. Persiste uno stato di abbandono che ha portato al cedimento del fondo della strada con dislivelli nel manto che hanno già provocato la morte di un giovane e uscite di strada. Eppure nulla ancora è stato fatto.

I lavori

Per portare la strada in sicurezza sono stati stimati lavori per un importo di circa 4 milioni di euro, oggi a disposizione ci sono poco più di un milione e duecentomila euro arrivati dal ministero, altri 700mila sono fondi regionali in carico alla Provincia Sud Sardegna e altri 600mila sempre regionali frutto di un emendamento sollecitato dal sindaco di Escolca Eugenio Lai quando era consigliere regionale.

«Se si spendessero queste risorse», ha detto Eugenio Lai, «i tratti più compromessi di quella viabilità sarebbero sistemati». Una consolazione amara visto che da prima della pandemia si è ancora in una situazione di stallo.

«Siamo preoccupati», ha aggiunto il sindaco di Gergei Rossano Zedda, «oltre alle condizioni davvero critiche della strada adesso c’è l’emergenza cinghiali, sono tantissimi e saranno sempre di più visto che si stanno incrociando con i maiali e di conseguenza partoriscono più figli e poi non ci sono più i predatori naturali dei cinghiali, l’unico rimasto è l’uomo. Confidiamo però di poter impiegare i 600mila euro che finalmente abbiamo a disposizione, entro l’anno per la messa in sicurezza».

«La presenza di questa fauna selvatica», ha detto Lai, «è un problema generale di diversi territori, considerata la pericolosità della strada consigliamo prudenza e il rispetto dei cartelli stradali di cui è disseminata la strada».

