Buche e cedimenti: strade e piazze pericolose 

Buche e cedimenti: a Gonnosfanadiga strade e piazze restano pericolose per automobilisti e pedoni. In particolare, si rischia nelle vie Macomer, Aie e Mazzini e nella piazza XVII Febbraio.

Per chi cammina in via Macomer è impossibile non notare il cedimento della strada nelle vicinanze del civico 7: un foro, nel bel mezzo della carreggiata, si sta progressivamente ampliando, minacciando la sicurezza dei veicoli. Inoltre la pavimentazione stradale mostra evidenti segni di erosione nei pressi di un chiusino per fognature, aumentando il pericolo per chi percorre la strada a piedi. Problema simile nella via Aie.

Il crocevia tra via Mazzini e viale Kennedy, all’uscita del paese, presenta una situazione altrettanto allarmante: nonostante lavori recenti di asfaltatura una corsia di marcia è nuovamente danneggiata, questa volta con buche profonde e spigoli vivi nell'asfalto. La zona in passato era stata transennata: oggi è priva di segnali di pericolo, esponendo al rischio i conducenti ignari.

Trascurata e pericolosa anche la piazza XVII Febbraio, luogo di ritrovo per giovani e anziani: le radici delle piante, in particolare vicino a una delle panchine e alla rampa di accesso, hanno provocato il sollevamento e il distacco dei sanpietrini della pavimentazione. Rigonfiamenti e dissesto rendono estremamente pericoloso l’attraversamento della piazza. La mancanza di interventi manutentivi ha trasformato un luogo vivace in un’area che minaccia la sicurezza di chi la frequenta.

