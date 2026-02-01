Buche e cedimenti, slalom sulla Sp2 

Buche, cedimenti, fondo sconnesso. Percorrere la strada provinciale 2 nel tratto Carbonia-Villamassargia è un supplizio, con gli automobilisti costretti allo slalom lungo tutto il percorso e in entrambe le direzioni. Una strada in cui soltanto nel 2023 si sono contate ben sette croci. Nel 2024, quando furono avviati i lavori per la sistemazione dell’asfalto e la messa in sicurezza, chi percorre la carreggiata aveva tirato un sospiro di sollievo. Ma i lavori si sono fermati nel tratto di Villamassargia, e all’installazione delle barriere new jersey. È mancato dunque un intervento radicale. Nella tarda mattinata di ieri, nei pressi di Genna Corriga l’ennesimo incidente, per fortuna senza feriti.

I viaggi col cuore in gola

Ci si è fermati al rattoppo, e oggi basta percorrere la Sp2 in entrambe le direzioni per scoprire che resta ancora un percorso a ostacoli. Prima di tutto per le buche: le prime si incontrano lasciandosi alle spalle Carbonia. «In alcuni tratti è impraticabile, quando piove ci sono diversi punti che si allagano», dice Luca Cabras, di Sant’Antioco. «Percorrerla è un calvario». Antonello Lobina, tassista di Carbonia, la percorre più volte al giorno per lavoro. «Sempre», avvisa, «con il rischio di spaccare gomme e ammortizzatori. Fortunatamente la conosco bene, ma non si può viaggiare in queste condizioni, lo stesso vale per il tratto verso Portoscuso».

La mappa delle criticità

Cristian Cappai, che dal Sulcis si sposta verso il centro Sardegna, conosce la provinciale come le sue tasche: «Purtroppo le condizioni sono pessime, già da Barbusi si incontrano alcune buche molto pericolose, specie in questo periodo di pioggia perché con l’acqua non si vedono». Queste le voci di chi quotidianamente viaggia su questa strada. E le istituzioni cosa dicono?

L’intervento programmato

«Come Unione dei Comuni del Sulcis», dice Andrea Pisanu, sindaco di Giba, «abbiamo più volte segnalato alla Provincia le condizioni della Sp2. La strada è malridotta, e sono numerose le segnalazioni di automobilisti che hanno danneggiato la propria vettura. Il presidente della Provincia Mauro Usai ci ha garantito che si sta lavorando per un intervento più veloce possibile». La conferma arriva da Sasha Sais, consigliere provinciale con delega alla viabilità: «Abbiamo chiesto alla Regione un finanziamento di oltre due milioni di euro per il ripristino del manto stradale. Siamo in attesa della risposta, che presumo possa arrivare in tempi celeri in modo da poter avviare la progettazione dei lavori».

