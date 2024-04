Buche e avvallamenti: strade in pessime condizioni 

Appena si entra in via Fonni girando da via Porto Botte si notano subito due grosse buche a pochi metri l’una dall’altra, in mezzo alla carreggiata. Tutto attorno c’è la famigerata striscia di bitume rosa usato per chiudere i tagli per la fibra ottica. Non sono messe meglio neanche le adiacenti via Desulo e via dei Saraceni. Gian Mario Spanu è titolare di una macelleria in via Fonni e sente spesso le lamentele dei suoi clienti, abitanti della zona. «Tra loro ci sono anziani i quali quando escono di casa devono stare attenti a non inciampare in una delle buche», afferma. «Circa due mesi fa due impiegati del Comune mi hanno chiesto quale fosse la ditta che ha fatto i lavori della fibra. La cosa mi ha sorpreso, pensavo lo sapessero loro per primi. Inoltre, ci sono alcuni fili della fibra ancora scoperti, avrei dovuto proibire alla ditta di usare i miei muri della macelleria come ancoraggio delle cassette».

Spanu dice che i rattoppi fatti male nelle tre strade in questione ci sono da almeno un anno: «Hanno rifatto altre vie vicine, invece via Fonni, via Desulo e via dei Saraceni sono state “dimenticate”. Spesso è difficile parlare con gli uffici comunali perché non sempre rispondono». Il commerciante si è rivolto al consigliere Alessio Locci (Monserrato in Movimento) perché facesse da tramite con il Comune. «Ho fatto varie segnalazioni ma non è cambiato niente», dice Locci, «in via Desulo addirittura ci sono i detriti dei lavori che ostruiscono le caditoie, questo è un problema quando piove».

